Названа причина, почему у «Эдмонтона» возникли проблемы в серии с «Ванкувером»

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед» высказался для «Газеты.Ru» о последней незаконченной серии второго раунда Кубка Стэнли «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз».

«Серия, где каждая игра как отдельная жизнь, как одна отдельная серия. Вообще, мне кажется, каждую игру прям по отдельности здесь стоит рассматривать, потому что вот они друг на друга, как мне кажется, вообще не похожи, в отличие от того, что там было у «Бостона» и «Флориды». «Ванкувер» играет на своих сильных сторонах, и «Ванкувер» продолжает практически образцово подстраиваться под то, что им предлагает соперник. На мой взгляд, «Ванкувер» играет интереснее, чем против «Нэшвилла», но просто потому, что сам «Эдмонтон» — команда, наверное, более интересная, чем «Нэшвилл». То есть если тот предлагал какой-то такой силовой хоккей с залезанием под кожу, с обилием борьбы, с плотной средней зоной, ну, «Ванкувер» под это подстроился. А «Эдмонтон» предлагает другой, скоростной, атакующий, обоюдоострый хоккей. «Ванкувер»-то, в принципе, под обоюдоострый хоккей неплохо подстраивается. Я не могу сказать, что они просто там окопались у себя и лишь бы сохранить там победный счет. В третьих периодах, когда они ведут, или во-вторых, да. Но в остальном, ну, я так сказать не могу», — считает Майков.

В серии «Ванкувер» — «Эдмонтон» перед решающей седьмой игрой равенство по победам – 3-3. Причем «Кэнакс» трижды выходили вперед, но «Ойлерз» всякий раз сравнивал счет. Решающий матч состоится в Ванкувере в ночь на 21-е мая по московскому времени.

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