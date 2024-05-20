Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина, почему у «Эдмонтона» возникли проблемы в серии с «Ванкувером»

Комментатор Майков: «Ванкувер» образцово подстраивается под «Эдмонтон»

close
100%
Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед» высказался для «Газеты.Ru» о последней незаконченной серии второго раунда Кубка Стэнли «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз».

«Серия, где каждая игра как отдельная жизнь, как одна отдельная серия. Вообще, мне кажется, каждую игру прям по отдельности здесь стоит рассматривать, потому что вот они друг на друга, как мне кажется, вообще не похожи, в отличие от того, что там было у «Бостона» и «Флориды». «Ванкувер» играет на своих сильных сторонах, и «Ванкувер» продолжает практически образцово подстраиваться под то, что им предлагает соперник. На мой взгляд, «Ванкувер» играет интереснее, чем против «Нэшвилла», но просто потому, что сам «Эдмонтон» — команда, наверное, более интересная, чем «Нэшвилл». То есть если тот предлагал какой-то такой силовой хоккей с залезанием под кожу, с обилием борьбы, с плотной средней зоной, ну, «Ванкувер» под это подстроился. А «Эдмонтон» предлагает другой, скоростной, атакующий, обоюдоострый хоккей. «Ванкувер»-то, в принципе, под обоюдоострый хоккей неплохо подстраивается. Я не могу сказать, что они просто там окопались у себя и лишь бы сохранить там победный счет. В третьих периодах, когда они ведут, или во-вторых, да. Но в остальном, ну, я так сказать не могу», — считает Майков.

В серии «Ванкувер» — «Эдмонтон» перед решающей седьмой игрой равенство по победам – 3-3. Причем «Кэнакс» трижды выходили вперед, но «Ойлерз» всякий раз сравнивал счет. Решающий матч состоится в Ванкувере в ночь на 21-е мая по московскому времени.

Ранее рекорд Овечкина в НХЛ назвали делом времени.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами