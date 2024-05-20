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Необычное состояние ногтей связали с редким раковым синдромом

JAMA: доброкачественные опухоли ногтей связали с редким раковым синдромом

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Shutterstock

Ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США обнаружили, что наличие доброкачественных опухолей ногтевых пластин связано с редким наследственным заболеванием, которое увеличивает риск развития злокачественных опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

Редкий раковый синдром, для которого характерно развитие опухолей кожи, глаз, почек и тканей, выстилающих грудную и брюшную полости (например, мезотелия), известен как синдром предрасположенности к опухолям BAP1. Он вызывается мутациями в гене BAP1, который обычно выполняет функцию супрессора опухолей.

В ходе исследования с участием 47 человек с этим синдромом ученые обнаружили, что предрасположенность к опухолям BAP1 коррелирует с ухудшением состояния ногтевой пластины, в частности с доброкачественной опухолевой аномалией, известной как онихопапиллома. Для этого состояния характерно появление цветной полосы (обычно белой или красной) вдоль ногтя, утолщение ногтя на конце или изменение его цвета. Обычно это затрагивает только один ноготь.

Тем не менее среди всех участников исследования с синдромом предрасположенности к опухолям BAP1 в возрасте 30 лет и старше у 88% были обнаружены онихопапилломы, поражающие несколько ногтей. По словам ученых, оценка состояния здоровья ногтей может быть особенно информативной для людей с меланомой в анамнезе или другими потенциальными злокачественными новообразованиями, связанными с BAP1.

Ранее ученые нашли способ улучшить терапию опасного рака мозга.

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