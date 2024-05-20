«Нехороший сигнал для Украины»: Путин продолжает кадровые перестановки во власти

Российский президент Владимир Путин назначил бывшего аудитора Счетной палаты РФ Олега Савельева заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны. Соответствующий указ он подписал 20 мая, он вступает в силу с этого дня.
Генерал-полковника Юрия Садовенко, который занимал этот пост более одиннадцати лет, глава государства освободил от должности.
58-летний Савельев с 2008 по 2014 год был заместителем министра экономического развития России, после чего стал министром по делам Крыма. В 2018 году Савельева назначили руководителем аппарата Счетной палаты, а через год он стал ее аудитором. Чиновник занимался анализом финансовой отчетности обороны, нацбезопасности и правоохранительной деятельности.
Назначение Савельева прокомментировал в Telegram украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Путин продолжает выстраивать вертикаль менеджеров в министерстве обороны. Для нас это не очень хороший сигнал», — написал он.
Изменения в АП
Путин также изменил состав своих советников: он снял с должности 70-летнюю Александру Левицкую, занимавшую этот пост более десяти лет. Кроме нее в новый состав администрации президента не вошел советник президента Владимир Толстой. При этом новым советником была назначена глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Левицкая начала работать на госслужбе в 1999 году, тогда она была помощником руководителя администрации президента. В 2000-м стала первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2004–2007 годах занимала должность заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ, затем была назначена замминистра экономического развития и торговли. В 2013 году вернулась в администрацию президента на пост советника главы государства.
Кадровые перестановки
В связи с переизбранием президента в России началась смена правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин сохранил свой пост. В гражданском блоке кабмина сменились: министр транспорта (экс-губернатор Курской области Роман Старовойт заменил на посту Виталия Савельева), министр энергетики (место Николая Шульгинова занял бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев), министр сельского хозяйства (Оксана Лут сменила Дмитрия Патрушева) и министр спорта (экс-губернатор Михаил Дегтярев вместо Олега Матыцина).
В силовом блоке посты сохранили все, кроме министра обороны — вместо Сергея Шойгу военное ведомство возглавил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов. Путин связал подобные изменения с ростом расходов «на военную составляющую». По его словам, Белоусов, курировавший экономический блок в правительстве, сумеет вписать экономику Минобороны в общую экономику страны.
Сам Белоусов во время выступления в Совете Федерации назвал свои приоритетные задачи на должности:
— оснастить участников СВО современным оружием и техникой;
— обеспечить поставки товаров, средств связи, беспилотников, РЭБ;
— отработать новые формы ведения боевых действий;
— укомплектовать вооруженные силы через призыв граждан и контрактование. Белоусов подчеркнул, что речь о мобилизации не идет;
— заняться вопросами, связанными с военным образованием;
— социально обеспечить военнослужащих (медицинское обслуживание, денежное довольствование).
Новый состав правительства был окончательно утвержден 14 мая.