«Нехороший сигнал для Украины»: Путин продолжает кадровые перестановки во власти Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника

Владимир Путин продолжает кадровые перестановки в российской власти. 20 мая он снял с должности своего советника Александру Левицкую, занимавшую пост с 2013 года. Кроме того, глава государства сменил заместителя министра обороны: вместо Юрия Садовенко им стал экс-министр по делам Крыма и бывший аудитор Счетной палаты Олег Савельев. На Украине его назначение уже назвали «не очень хорошим сигналом» для страны.

Российский президент Владимир Путин назначил бывшего аудитора Счетной палаты РФ Олега Савельева заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны. Соответствующий указ он подписал 20 мая, он вступает в силу с этого дня.

Генерал-полковника Юрия Садовенко, который занимал этот пост более одиннадцати лет, глава государства освободил от должности.

58-летний Савельев с 2008 по 2014 год был заместителем министра экономического развития России, после чего стал министром по делам Крыма. В 2018 году Савельева назначили руководителем аппарата Счетной палаты, а через год он стал ее аудитором. Чиновник занимался анализом финансовой отчетности обороны, нацбезопасности и правоохранительной деятельности.

Назначение Савельева прокомментировал в Telegram украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Путин продолжает выстраивать вертикаль менеджеров в министерстве обороны. Для нас это не очень хороший сигнал», — написал он.

Изменения в АП

Путин также изменил состав своих советников: он снял с должности 70-летнюю Александру Левицкую, занимавшую этот пост более десяти лет. Кроме нее в новый состав администрации президента не вошел советник президента Владимир Толстой. При этом новым советником была назначена глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Левицкая начала работать на госслужбе в 1999 году, тогда она была помощником руководителя администрации президента. В 2000-м стала первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2004–2007 годах занимала должность заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ, затем была назначена замминистра экономического развития и торговли. В 2013 году вернулась в администрацию президента на пост советника главы государства.

Кадровые перестановки

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В связи с переизбранием президента в России началась смена правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин сохранил свой пост. В гражданском блоке кабмина сменились: министр транспорта (экс-губернатор Курской области Роман Старовойт заменил на посту Виталия Савельева), министр энергетики (место Николая Шульгинова занял бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев), министр сельского хозяйства (Оксана Лут сменила Дмитрия Патрушева) и министр спорта (экс-губернатор Михаил Дегтярев вместо Олега Матыцина).

В силовом блоке посты сохранили все, кроме министра обороны — вместо Сергея Шойгу военное ведомство возглавил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов. Путин связал подобные изменения с ростом расходов «на военную составляющую». По его словам, Белоусов, курировавший экономический блок в правительстве, сумеет вписать экономику Минобороны в общую экономику страны.

Сам Белоусов во время выступления в Совете Федерации назвал свои приоритетные задачи на должности:

— оснастить участников СВО современным оружием и техникой;

— обеспечить поставки товаров, средств связи, беспилотников, РЭБ;

— отработать новые формы ведения боевых действий;

— укомплектовать вооруженные силы через призыв граждан и контрактование. Белоусов подчеркнул, что речь о мобилизации не идет;

— заняться вопросами, связанными с военным образованием;

— социально обеспечить военнослужащих (медицинское обслуживание, денежное довольствование).

Новый состав правительства был окончательно утвержден 14 мая.