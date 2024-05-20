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Сирены воздушной тревоги третий раз за день прозвучали во всех областях Украины

Во всех регионах Украины третий раз за день объявлена воздушная тревога

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Сигналы воздушной тревоги в третий раз за день прозвучали во всех украинских регионах, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Согласно информации национального ресурса по оповещению населения, зона воздушной тревоги распространилась на Черновицкую, Черниговскую, Черкасскую, Хмельницкую, Харьковскую, Тернопольскую, Сумскую, Ровненскую, Полтавскую, Одесскую, Николаевскую, Львовскую, Кировоградскую, Киевскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Житомирскую, Днепропетровскую, Волынскую и Винницкую области. Указанные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Утром 20 мая сирены воздушной тревоги включились на всей территории Украины. Изначально они прозвучали в Сумской и Харьковской областях страны.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее шестую за день воздушную тревогу отменили в Белгороде.

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