В конгрессе США заявили о возможном введении санкций против Международного уголовного суда

Конгресс США рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении Международного уголовного суда. Такое заявление сделал спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон, сообщает ТАСС.

Поводом для такого выступления стала возможная выдача ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за событий в Палестине. Джонсон связал это с «кампанией по давлению на Израиль» со стороны администрации президента США Байдена.

Спикер палаты представителей заявил, что «за отсутствием лидерства со стороны Белого дома» конгрессу придется рассмотреть различные варианты реагирования. Они могут включать и санкции, призванные «наказать МУС и добиться того, чтобы его руководство столкнулось с последствиями», если ордер на арест Нетаньяху все же будет выдан.

20 мая президент США Джо Байден счел возмутительным требование МУС выдать ордер на арест лидеров Израиля.

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Ранее в МИД Израиля создали штаб для предотвращения выдачи ордера на арест Нетаньяху.