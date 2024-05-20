В США отвергли обвинения во влиянии санкций на катастрофу вертолета президента Ирана

Власти США сочли беспочвенными обвинения в том, что американские санкции на поставки запчастей привели к поломке вертолета, на котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Кирби заявил, что каждая страна несет свою собственную ответственность за безопасность и надежность используемой техники, в том числе в гражданской авиации.

«Так что это совершенно беспочвенное обвинение, в котором нет никакой правды», — сообщил он на брифинге.

Кирби также выразил мнение, что власти Ирана отыщут способ «обвинить Соединенные Штаты в проблемах, которые сами же и создали». Выраженные США официальные соболезнования иранской стороне в связи с катастрофой он назвал «обычной практикой» и заявил, что они не меняют отношения США к Ирану.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел фатальное крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту разбившегося вертолета также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в беседе с иранским коллегой подтвердил готовность оказать содействие в установлении причин катастрофы.

По одной из версий, президентский вертолет, сконструированный еще в 1994 году, мог врезаться в гору по причине устарелого технического оборудования.

Ранее эксперт раскрыл, что будет, если крушение вертолета Раиси признают терактом.