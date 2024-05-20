Путин раскрыл данные о росте объема добычи газа в России

Добыча газа в России в январе-апреле 2024 года выросла 8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«За январь – апрель добыча газа в России составила 246 миллиардов 400 миллионов кубометров», — сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, поясняя, что это на 8% больше показателя за аналогичный период 2023 года.

Говоря о показателях в нефтяной сфере, Путин указал, что они являются «довольно стабильными». Согласно приведенным им данным, с начала года валовая добыча нефти в России составила 195,7 млн тонн, что на 1,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом, продолжил российский лидер, у РФ «есть у нас договоренность по линии ОПЕК+, и это добровольное снижение».

До этого Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.