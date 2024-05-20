В Свердловской области ребенок получил перелом челюсти после прогулки на квадроцикле

Мальчик из Свердловской области оказался в больнице после того, как сел за руль квадроцикла. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел в деревне Верхотурка. По предварительной информации, восьмилетний мальчик с разрешения родителей отправился на прогулку вместе с 13-летним другом. В какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в столб.

«В результате ДТП водитель и пассажир, мальчик 13 лет, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение», – поделились в ведомстве.

У водителя был шлем, поэтому он серьезно не пострадал. У старшего ребенка диагностировали перелом челюсти.

По словам отца ребенка, который находился за рулем, мальчик ездит за рулем с прошлого года, это происходит с разрешения родителя.

Главу семьи привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По факту ДТП проводится проверка.

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