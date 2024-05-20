В Пермском крае огонь охватил фуры после столкновения

В Пермском крае произошло серьезное ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Краснокамском районе. По предварительным данным, один из участников остановился перед участком, где проводились ремонтные работы. За машиной следовали грузовик и большегруз. Последний не смог остановиться, поэтому врезался в находившийся перед ним транспорт. Грузовик отбросило, большегруз тем временем врезался и в первого участника движения.

«В результате дорожного происшествия, никто не пострадал, транспортные средства сгорели», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого на трассе «Иртыш» в Курганской области автомобиль с ребенком смяли два грузовика. Один из участников остановился перед ремонтным участком, за ним остановился водитель легкового автомобиля, большегруз не смог затормозить, поэтому влетел во второго участника движения. Два пассажира получили травмы.

Ранее в Саратовской области водителя зажало в «КамАЗе» во время ремонта.