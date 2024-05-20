«Был неадекватен, что-то бормотал»: очевидица рассказала о состоянии афганца, напавшего на девушку в Москве

Афганец, напавший с ножом на 22-летнюю студентку в московском районе Гольяново, был в неадекватном состоянии. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица инцидента Зинаида. По словам женщины, злоумышленник сидел в наручниках и «что-то бормотал».

«Я проходила мимо, когда уже все случилось. Девушка лежала на асфальте в окружении полиции, а злоумышленник сидел на бордюре уже в наручниках. Близко к пострадавшей я не подходила. Там вокруг нее была небольшая толпа, я видела только, что лежит на земле. Напавший был неадекватен, мне показалось, что он был или сильно пьян, или под наркотиком — голова сильно опущена вниз и видно было по губам, как что-то бормотал», — сказала она.

При этом женщина добавила, что на распространившейся в соцсетях видеозаписи видно, что нападение произошло у остановки, однако она видела девушку лежащей на другой стороне улицы.

«По видео это случилось на остановке, а пострадавшая лежала на противоположной стороне дороги от остановки, и мне до сих пор непонятно, как она там оказалась», – сказала Зинаида.

20 мая Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщил, что в Москве пьяный мужчина из Афганистана ударил ножом в шею 22-летнюю студентку, стоявшую на остановке в районе Гольяново. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как мужчина в темной одежде подходит к девушке, наносит ей один удар ножом в шею, а затем быстро убегает.

Девушку госпитализировали с непроникающим ранением, медики борются за ее жизнь. Подозреваемого в нападении 48-летнего уроженца Афганистана задержали. Предварительно, мужчина имеет вид на жительство в России. При нем нашли складной нож, уточняла столичная прокуратура.

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