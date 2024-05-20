«В особые времена — особые решения». Как французские кроссоверы вернулись на завод в Калуге

Компания «Автомобильные технологии», наладившая сборку Citroen C5 Aircross на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, запустит прямые продажи машин с завода и до конца года локализует в России еще один кроссовер. О планах по развитию производства и модельного ряда в интервью «Газете.Ru» рассказал директор по стратегическому развитию компании Павел Безрученко.

— Недавно в отрасли начали обсуждать необходимость индексации утилизационного сбора на автомобили. Минпромторг сообщал о готовности рассмотреть конкретные предложения производителей, если они поступят. Как это скажется на цене ваших машин? Сможете ли вы удержать заявленную ранее цену в 4,3 млн рублей за Сitroen С5 Aircross?

— Насколько мне известно, недавно появилась информация от председателя комитета по промышленности Госдумы Владимира Гутенева, что соответствующие предложения направлены в правительство. Результаты мы все узнаем. На данный момент нельзя сказать, повысится он (утильсбор. — «Газета.Ru») или нет, в каком размере и в какие сроки — это преждевременно.

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В этом смысле мы, как любой российский автопроизводитель, положительно относимся к этой инициативе. Переходя к конкретно нашим автомобилям, здесь важно сказать, что у нас действуют различные меры стимулирования спроса: скидки, специальные предложения при покупке автомобилей в кредит или сдаче своего автомобиля в «трейд-ин». Таким образом, мы стараемся соответствовать ожиданиям клиентов, которые все-таки выбирают традиционные автомобили и высокий уровень сервиса.

— Если все-таки утильсбор будет повышен, вам придется поднять цены вслед за ним или у вас есть какой-то запас прочности?

— Я не думаю, что в краткосрочной перспективе нам придется их поднимать. Наоборот, мы работаем над оптимизацией логистики, производственной составляющей и реализацией. Отвечая на ваш вопрос, — мы сможем удержать цены.

— Недавно вы зарегистрировали торговую марку Rosva Motors — как расшифровывается это название? Значит ли регистрация этой торговой марки, что вы пошли по пути ребрендинга?

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— Росва́ — это индустриальный парк в Калужской области, где располагается наше производство, и в настоящее время производятся автомобили Citroen C5 Aircross. Для понимания сразу бы хотел сказать, что это действие (регистрация торговой марки Rosva. — «Газета.Ru») носит плановый характер, мы задумали его еще в прошлом году. Оно никак не связано с ребрендингом нашей действующей линейки, которую мы производим и реализуем. Это задел на будущее.

— Какие модели вслед за Citroen C5 Aircross вы выпустите на российский рынок, и когда это произойдет? Ведь невозможно существовать на рынке только с одной локальной машиной.

— Если вы посмотрите на портфолио автомобилей, которые мы сейчас продаем, обеспечиваем обслуживанием и запчастями — часть из этих моделей, безусловно, будет производиться в России. До конца года, как минимум, еще одну модель мы планируем начать выпускать, она будет в сегменте SUV (спортивно-утилитарный автомобиль. — «Газета.Ru»).

По поводу дальнейшего расширения модельного ряда — классических седанов на рынке уже достаточно, но не все форм-факторы представлены. Если мы будем вести речь о лифтбэках, почему нет? В эту сторону мы тоже смотрим.

— У Peugeot и Citroen на российском рынке были востребованные модели в сегменте LCV, легких коммерческих автомобилей. Сейчас эта ниша опустела, но потребность в качественном и надежном автомобиле осталась. Будет ли у вас такая машина, когда она появится?

— Мы в этом направлении тоже думаем и определенные действия предпринимаем. Говорить сейчас о каких-либо конкретных моделях и сроках преждевременно. Мы всей командой надеемся, что нам будет, что рассказать.

— По поводу большого парка эксплуатирующихся автомобилей Peugeot и Citroen в России — планируете ли вы брать клиентов на обслуживание, возможно, предоставлять продленную гарантию за дополнительную плату?

— Здесь есть важный момент: сервисное обслуживание того парка, который здесь ездит, не прекращалось ни на один день. Более того, есть необходимый запас комплектующих, который позволяет обслужить любые автомобили Peugeot, Citroen и Opel, которые уже находятся в эксплуатации.

Также у нас есть отдельный бренд Eurorepar — это качественные запчасти, которые производятся на тех же заводах, что и оригинальная продукция, но на 20-30% дешевле. Они предназначены не только для автомобилей Peugeot и Citroen, но и для других европейских и азиатских марок. Данные запасные части предлагаются в салонах наших официальных дилеров, а также в сети сервисных станций Eurorepar Car Service практически во всех регионах РФ.

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Важно отметить, что для всех импортных, реализуемых в настоящее время автомобилей мы предлагаем качественную гарантию, без сносок, без оговорок и «дисклеймеров». Вы приобрели автомобиль — и можете ездить два года или 100 тыс. км с полной уверенностью, что без колес вы не останетесь. Для автомобилей российского производства мы увеличили гарантию до 3 лет или 100 тыс. км.

— Когда автомобили Citroen C5 Aircross российского производства поступят в продажу?

— Вся дилерская сеть будет наполнена к 27 мая. Отгрузки уже идут, у нас широкая география. А с 20 мая мы запускаем проект прямых продаж, и с этого момента можно приобрести автомобиль не только у дилеров, но и напрямую от производителя.

— Как вы будете развивать продажи напрямую от дистрибьютора?

— Проект прямых продаж, который мы запускаем с 20 мая, охватит не только автомобили российской сборки, но и импортируемые автомобили. Можно будет зайти на наши сайты и подобрать понравившийся автомобиль. В рамках прямых продаж мы будем предлагать как услуги по классической сделке у дилера (автострахование, кредитование, «трейд-ин»), так и корпоративные меры стимулирования, которые снизят часть финансовой нагрузки на потенциального клиента.

Кроме того, клиент увидит прозрачное ценообразование. Предпродажная подготовка будет проводиться непосредственно в месте производства — специалистами, которые до болта знают каждую машину. Этот процесс будет сниматься на камеру, а фото подготовки автомобиля будет отправляться клиенту. Путь машины от конвейера до клиента будет представлен как сериал.

— Какой будет цена автомобиля при прямой продаже? Ниже, чем у дилера?

— Цена будет одинаковая. Это дополнительный канал продаж. Часть действий, которые делал бы дилер, мы берем на себя: предпродажную подготовку, организацию тест-драйва и доставку до точки, которую укажет клиент. На первом этапе мы запускаем прямые продажи с доставкой по Москве, плюс радиус в 250 км от нее.

Поскольку процесс для нас новый, мы надеемся поработать в этом режиме пару месяцев, а дальше, по мере наращивания наших возможностей, расширять географию.

Машины будут приезжать к клиентам крытым автовозом.

Проект по онлайн-продажам — стабильный канал с фиксированной ценой, здесь нет навязанных услуг, вы покупаете только то, что вам необходимо.

— Какие инвестиции потребовалось, чтобы запустить производство на заводе в Калуге? Планируете ли вы перейти на углубленную локализацию и когда?

— От приведения конкретных цифр я бы воздержался. В особые времена — особые решения, но хочу отметить, что в прошлом году мы стали импортировать эти автомобили и за период менее чем пять месяцев начали отработку технологии производства на заводе. В декабре уже выпустили предсерийную партию, а в марте началось серийное производство.

С точки зрения сроков реализации — это очень быстро. По нашей информации, такого пока никто не повторяет, именно в заводском исполнении с конвейерным производством, полностью занятым сборочным цехом, внутризаводской и внешней логистикой. Если мы говорим про локализацию, то это следующий этап эволюции, очевидный и понятный. Из простого по российским комплектующим, что есть уже сейчас, — это блоки «ЭРА-ГЛОНАСС», все технические жидкости.

Сейчас проходят тестирование аккумуляторы и шины. Возможно, мы в следующем году перейдем на российские диски. Дальше, по мере развития проекта, мы будем углублять локализацию.

— Будут ли локализованы какие-то более существенные компоненты и агрегаты, начнется ли моторное производство, и при каких условиях?



— Пока говорить об этом рано, но в целом компетенция такая имеется. У нас есть и участок мехобработки, и сборки двигателя, техническая готовность есть. Мы сейчас смотрим на то, как нас примет рынок, в целом на присутствие европейского блюда в этом китайском бистро.

— При каких объемах производства можно ожидать более глубокой локализации, выпуска двигателей?

— Я бы здесь рассуждал с точки зрения производственных мощностей. Производственная мощность моторной сборочной линии — 60 тыс. моторов в год. Дальше можно легко предположить эффективный уровень ее загрузки.

— Сколько автомобилей в этом году вы рассчитываете реализовать?

— Есть объективная реальность, в которой мы находимся. Мы видим, что потребитель очень быстро перестроился на китайские бренды, что невозможно было представить еще три года назад. Мы предлагаем максимально широкие возможности по приобретению, даем одну из лучших гарантий на рынке. Конкретные цифры можно будет назвать по итогам третьего квартала. Речь, я надеюсь, будет идти о тысячах машин.