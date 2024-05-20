Камерунца депортируют из России за высказывания «в поддержку мятежных сил на Украине»

Гражданин Камеруна депортирован из России после высказываний в поддержку боевиков на Украине, а также террористов в Нигере и Сирии. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что мужчина работал в Белгородской области на стройках Валуйского городского округа, будучи сторонником радикального ислама. Во время работы он «систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер».

Кроме того, оказалось, что он находился в России с нарушением правил пребывания.

В итоге Валуйский районный суд счел его виновным в нарушении правил въезда в РФ. В качестве наказания было определено принудительное административное выдворение за пределы нашей страны.

1 мая стало известно о выдворении семерых нелегальных мигрантов после рейда, проведенного силами ФСБ, МВД и Росгвардии в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что семья из Казахстана добилась отмены решения суда о депортации и остается в Екатеринбурге.