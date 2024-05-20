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В Ногинске ликвидировали открытый огонь на швейной фабрике

Прокуратура: площадь пожара на швейной фабрике в Ногинске — 6 тыс. кв. метров

Площадь пожара на швейной фабрике в Ногинске составляет 6 тыс. кв. метров, при этом пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

«По имеющейся информации, 20 мая 2024 года около 19 часов 40 минут в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики на ул. 3-го Интернационала г. Ногинск, помещения которой сдаются в аренду под различное производство, произошло возгорание кровли на площади 6 тыс. кв. метров», — сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что в данный момент пожарные заняты проливкой помещений и ликвидацией последних очагов пожара. Пострадавших в результате возгорания нет.

Кровля швейной фабрики в Ногинске загорелась на всей площади.

19 мая сообщалось, что пожар охватил более 40 дачных домов и хозяйственных построек в селе Восток на острове Сахалин.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.

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