Турецкий дрон обнаружил «источник тепла». Это могут быть обломки вертолета Раиси Турецкий БПЛА Akinci обнаружил «источник тепла» в районе поисков вертолета Раиси

Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил «источник тепла» в районе потерпевшего крушение вертолета с президентом Ирана. Предположительно, это обломки вертолета. Иранские спасатели уже направились к месту предполагаемой катастрофы.

Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил источник тепла в районе поиска потерпевшего крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Предположительно, обнаруженные тепловые следы могут быть обломками вертолета. Эту версию подтвердил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает Press TV. Иранские спасательные бригады уже направились к обозначенным координатам.

Источник тепла, который обнаружил турецкий БПЛА, находится рядом с иранской деревней Тавиль, в 30 км от границы с Азербайджаном.

Поиски вертолета

Американский вертолет Bell 212, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, совершил жесткую посадку 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан Провинция в Иране, рядом с городами Джульфа и Верзеган, недалеко от границы с Азербайджаном.

После крушения начались поисковые операции. Первый спасательный вертолет, который был направлен на место происшествия, из-за плохих погодных условий не смог приземлиться и вернулся обратно. Поиски также осложнили гористая местность и туман.

Власти Тегерана мобилизовали все силы для поиска Раиси: в операции приняли участие спасатели Красного Полумесяца, вооруженные силы, правоохранительные органы и высокопоставленные чиновники. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Хосейн Салами, который возглавил поисковую операцию, также отправился на место аварии. Место крушения вертолета до сих пор не обнаружено.

На месте крушения работает МЧС

По поручению президента России Владимира Путина на поиски Раиси направили помощь. В пресс-службе МЧС уточнили, что речь идет о 47 специалистах, вертолете БО-105 и другой высокопроходимой технике.

«В аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники. В Тебриз направляется сводная группировка МЧС России из сотрудников Отряда ''Центроспас'' и Центра ''Лидер», — сообщили в ведомстве.

Позднее стало известно, что первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в иранский Тебриз для помощи в поиске вертолета с президентом Ирана.

«На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника», — следует из сообщения МЧС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глава государства внимательно следит за информацией, связанной с вертолетом Эбрахима Раиси.

Содействие в поиске упавшего вертолета оказывает и Турция. Анкара направила в Иран 32 спасателя. В воздушное пространство Исламской Республики также вошел турецкий беспилотник Akinci, которому и удалось обнаружить «источник тепла».

Раиси мог погибнуть

Президент Ирана Эбрахим Раиси мог погибнуть в результате крушения вертолета, сообщил американскому журналу The Atlantic информированный источник, близкий к иранскому руководству.

По словам источника, сейчас власти пытаются найти способ сообщить об этом, не вызвав паники в стране. Автор материала при этом отметил, что не может окончательно подтвердить данную информацию.

«Близкий к администрации президента Ирана источник сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена... Я не смог найти независимого подтверждения этой информации», — написал колумнист журнала Араш Азизи.

Журнал также напомнил, что в предыдущие годы в результате аналогичных катастроф погибли как минимум два члена иранского кабинета министров и два высокопоставленных военачальника.

Нарушение режима высоты

Советский и российский пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что причиной аварии могло стать нарушение режима высоты из-за погоды. По его мнению, воздушное судно могло задеть деревья или линии электропередачи.

«Все эти случаи катастрофы — это не редкость с вертолетами. В основном причины вертолетных катастроф — это плохие погодные условия, как раз туман. Они снижаются ниже допустимой высоты и задевают либо деревья, либо линии электропередачи», — сказал он.

По мнению Литвинова, необходимо дождаться результатов расследования, чтобы выяснить причины катастрофы. Предположительно, что-то могло задеть вертолет, поскольку даже при отказе двигателя вертолет в режиме авторотации может совершить планирующую посадку. Эксперт также отметил, что если причиной катастрофы является отказ техники, то вины экипажа нет. По его мнению, на борту вертолета находился современный и надежный экипаж, учитывая, что на нем летел президент Ирана.