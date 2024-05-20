Судимость Майкла Калви истекла

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сняла судимость с американского бизнесмена, основателя фонда частных капиталовложений Baring Vostok Майкла Калви, его имя теперь исключено из перечня осужденных. Об этом сообщает Reuters, опираясь на соответствующий документ.

«Я испытываю облегчение, что <...> отменили незаконный обвинительный приговор», — сказано в заявлении предпринимателя.

По его мнению, решение суда было нелегитимным и нанесло серьезный ущерб всем участникам процесса.

Бизнесмен подчеркнул, что не собирается возвращаться в Россию и вести здесь какую-либо деятельность.

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил гражданина США Майкла Калви к 5,5 года лишения свободы условно по делу о растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. Спустя год Московский городской суд смягчил наказание — до 4,5 с испытательным сроком в течение четырех лет. Бизнесмены выехали за пределы России сразу после того, как суд снял с них меру пресечения в виде запрета на определенные действия в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что Baring Vostok продал крупнейшее коллекторское агентство РФ российскому инвестору.