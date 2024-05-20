Госдеп США обвинил власти Ирана в гибели Раиси

Власти Ирана сами виноваты в использовании старого, 45-летнего вертолета для перевозки первых лиц государства, в том числе погибшего в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, в плохих метеоусловиях. Об этом заявили в государственном департаменте США.

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До этого в госдепе США заявили, что в сохранят санкции в отношении Ирана в полном объеме, несмотря на обвинения в том, что вертолет Раиси мог разбиться из-за американских санкций на поставки запчастей для вертолетов.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Пентагоне заявили о непричастности США к крушению вертолета Раиси.