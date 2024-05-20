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Зеленский заявил, что помощь от Запада поступает на Украину «с опозданием на год»

Reuters: Зеленский раскритиковал Запад за слишком медленную помощь Украине

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Принятие решений о военной помощи Украине дается западным союзникам слишком медленно. Об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский охарактеризовал поставки Киеву средств противовоздушной обороны Patriot словами «один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад».

По его мнению, многие решения о военной помощи Украине со стороны стран Запада «принимаются с опозданием примерно на год».

В своей публикации Reuters указывает, что Зеленский в беседе временами был резок и даже повышал голос. Агентство отмечает его явную раздосадованность задержками и колебаниями со стороны партнеров на Западе в вопросах поставок оружия. В беседе с журналистами Зеленский «предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более прямо». В их числе оказалось пожелание о прямом участии стран НАТО в сбивании российских ракет над территорией Украины «при определенных обстоятельствах».

На вопрос о положении дел на северо-востоке Украины, в Харьковской области Зеленский ответил, что боевая ситуация там находится под контролем.

Украинский лидер также заявил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и далее по территории России. Однако никаких сдвигов в этом вопросе нет.

20 мая экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что ситуация на Украине выходит из-под контроля руководства страны. Об этом свидетельствует провальное строительство фортификационных сооружений в Харьковской области и других регионах страны, которое, по мнению генерала, оказалось лишь имитацией.

О том, кто мог бы говорить с Москвой вместо Зеленского и хотят ли диалога в Киеве, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского.

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