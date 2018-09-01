Алиев пригласил Путина в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего российского коллегу Владимира Путина совершить поездку в Баку «в любое удобное время», сообщает РИА «Новости».

Встреча лидеров двух стран состоялась 1 сентября в резиденции Бочаров ручей.

«Я еще раз хочу выразить благодарность Владимиру Владимировичу за приглашение, за состоявшийся обмен мнениями, и хотел бы, в свою очередь, пригласить Вас совершить визит в Азербайджан в любое удобное для вас время», — сказал Алиев.

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Отмечается, что страны также договорились продолжать сотрудничество в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также обменялись мнениями по международной и региональной проблематике.

Ранее сообщалось, что президенты России и Азербайджана подписали совместное экономическое заявление.