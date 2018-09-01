Путин поздравил главу Узбекистана с днем независимости республики
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями своему коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю дня независимости республики. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
По данным пресс-службы, российский лидер в поздравлении отметил успехи дружественного Узбекистана в социально-экономическом развитии, а также рост авторитета соседнего государства в мире.
Как отмечается, президент России подчеркнул высокий уровень взаимоотношений двух стран, основой для которых выступает дружба и добрососедство. Путин также выразил уверенность в продолжении двустороннего стратегического партнерства и союзничества. Президент считает, что конструктивное взаимодействие в региональных делах отвечает интересам народов России и Узбекистана.
Подчеркивается, что в качестве одного из важных направлений совместной деятельности Путин назвал обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии.
Ранее стало известно о планах Путина посетить Узбекистан осенью этого года.