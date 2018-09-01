Путин поздравил главу Узбекистана с днем независимости республики

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями своему коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю дня независимости республики. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По данным пресс-службы, российский лидер в поздравлении отметил успехи дружественного Узбекистана в социально-экономическом развитии, а также рост авторитета соседнего государства в мире.

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Как отмечается, президент России подчеркнул высокий уровень взаимоотношений двух стран, основой для которых выступает дружба и добрососедство. Путин также выразил уверенность в продолжении двустороннего стратегического партнерства и союзничества. Президент считает, что конструктивное взаимодействие в региональных делах отвечает интересам народов России и Узбекистана.

Подчеркивается, что в качестве одного из важных направлений совместной деятельности Путин назвал обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Ранее стало известно о планах Путина посетить Узбекистан осенью этого года.