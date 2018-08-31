Кремль ответил на рассекречивание разговоров Ельцина и Клинтона о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковонветил на публикацию в США телефонных переговоров первого президента России Бориса Ельцина и 42-го президента США Билла Клинтона, которые проходили в 1999 году, передает РИА «Новости».
Песков отрицательно ответил на вопрос, согласовала ли американская сторона с Кремлем публикацию стенограмм.
При этом он пояснил, что обычно не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков.
«Как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика», — сказал Песков.
Ранее в сети появилась расшифровка телефонных разговоров бывшего президента России Бориса Ельцина и экс-президента США Билла Клинтона, в которых речь идет о Владимире Путине.