Кремль ответил на рассекречивание разговоров Ельцина и Клинтона о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковонветил на публикацию в США телефонных переговоров первого президента России Бориса Ельцина и 42-го президента США Билла Клинтона, которые проходили в 1999 году, передает РИА «Новости».

Песков отрицательно ответил на вопрос, согласовала ли американская сторона с Кремлем публикацию стенограмм.

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При этом он пояснил, что обычно не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков.

«Как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика», — сказал Песков.

Ранее в сети появилась расшифровка телефонных разговоров бывшего президента России Бориса Ельцина и экс-президента США Билла Клинтона, в которых речь идет о Владимире Путине.