Песков рассказал про отношение Путина к Кочаряну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал, что они поддерживают добрые отношения, сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, эти отношения не подвержены влиянию событий, которые происходят в Армении. Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил с днем рождения Кочаряна.

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При это Песков отметил, что Путин и Кочарян не обсуждали уголовное преследование бывшего президента Армении на родине в телефонном разговоре с ним.

Ранее экс-президент Армении анонсировал возвращение в политику.

Роберт Кочарян — второй президент Армении, который находился у власти с 1998 по 2008 год.