Путин подарил главе МИД Австрии самовар

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подарил министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль тульский самовар. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин также подарил Кнайсль картину и старинную масловыжималку.

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Он также добавил, что выступление Кубанского казачьего хора стало еще одним подарком президента России.

Песков подчеркнул, что во время свадьбы Кнайсль Путин произнес тост на немецком языке.

Ранее сообщалось, что Путин станцевал с Кнайсль на ее свадьбе.

Как отмечалось, после танца президент России покинул свадьбу Кнайсль.