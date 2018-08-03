Трамп поддержал заявление своей дочери о СМИ

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что поддерживает мнение своей дочери Иванки об американских СМИ.

«Иванку спросили, считаются ли СМИ врагами народа. Она верно ответила, что нет», — написал Трамп.

По его словам, настоящими «врагами народа» являются фейковые новости, которые «представляют значительную часть СМИ».

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Ранее дочь и советник президента США Иванка Трамп прокомментировала встречу в небоскребе Trump Tower, которая фигурирует в деле о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

По ее словам, во время упомянутой встречи видела только своего мужа — Джареда Кушнера и брата — Дональда Трампа-младшего.