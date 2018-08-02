Лавров назвал «смешными» заявления о попытках подорвать дипломатию США картинками

Глава МИД России Сергей Лавров назвал выводы доклада американского сената по разведке о возможном вмешательстве российской стороны в выборы в США через мемы в фейсбуке «смешными». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, он считает подобные обвинения проявлением «запредельной паранойи».

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«Мне просто смешно, когда я слышу, что смешными картинками пытаются подорвать американскую демократию», — сказал Лавров.

Министр добавил, что российская сторона не «выдумывала» соцсети и не настаивала на том, чтобы они были открыты для всех желающих.

Ранее Госдеп приветствовал решение компании Facebook об удалении нескольких аккаунтов, управляемых из-за пределов США.