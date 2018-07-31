Atlantic: Трамп полюбил саммиты с противниками США по примеру Обамы

Стратегия президента США Дональда Трампа, которая предполагает встречу с противниками Соединенных Штатов, становится «удивительно похожей» на идентичный подход экс-президента Барака Обамы, пишет The Atlantic.

В 2007 году, когда действующий тогда президент США Барак Обама сказал, что готов встретиться с противниками, такими как КНДР и Иран, его «безнадежная наивность» была высмеяна и республиканцами, и демократами, говорится в материале. Тем не менее, в настоящее время Трамп критикует Обаму за излишнюю мягкость по отношению к врагам, несмотря на то, что сам, похоже, перенял эту стратегию, полюбив саммиты.

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«Я встречусь с кем угодно. Я верю во встречу, особенно, когда речь идет о потенциальной войне, смерти, голоде и других вещах», — сказал 30 июля президент США Дональд Трамп.

С тех пор, как президент США Дональд Трамп провел два крупных саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре и с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, он рассматривает саммит как нечто большее, как средство для решения самых трудноразрешимых внешнеполитических проблем страны, пишет The Atlantic.

Например, Трамп встречается с Ким Чен Ыном и объявляет, несмотря на очевидную опасность, существовавшую десятилетиями, что «больше нет ядерной угрозы со стороны Северной Кореи». После он пожимает руку Владимиру Путину и провозглашает, несмотря на десятилетнее соперничество сверхдержав, что отношения США и России, которые никогда не были хуже, чем в настоящее время, изменились «около четырех часов назад».

Чиновники из администрации Трампа также признали центральную роль встреч на высшем уровне. Так, перед встречей Трампа и Путина в столице Финляндии посол США в России Джон Хантсман говорил, что саммит сам по себе является важным результатом. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал ту же самую мысль, пишет издание. В частности, говорилось о том, что сам факт встречи с северокорейским лидером показывает возможности снижения напряженности на Корейском полуострове.

Как отмечает The Atlantic, недостатком такого подхода является то, что иногда саммит является просто саммитом, а не решением. Встреча Трампа с Ким Чен Ыном, безусловно, снизила напряженность на Корейском полуострове, но пока она не привела к тому, что Северная Корея пошла на какие-либо серьезные уступки по своей ядерной программе. Хотя это было причиной, по которой Трамп вообще встретился с лидером КНДР в первую очередь.

Хельсинкский саммит с президентом России Владимиром Путиным, по крайней мере, в ближайшей перспективе, фактически только увеличил напряженность между Соединенными Штатами и Россией из-за отказа Трампа жестко противостоять Путину во время дискуссии о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Саммит с Россией еще не принес каких-либо конкретных результатов, не было даже совместного заявления Трампа и Путина, заключает издание.

Ранее Трамп выразил готовность провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, если с иранской стороны будет встречное желание. После этого заявления в Иране предупредили, что готовы возобновить переговоры с Вашингтоном после того, как Трамп вернется в ядерную сделку, из которой он вышел в одностороннем порядке.