Чешская делегация встретится с руководством Крыма

Чешская делегация во время посещения Крымского полуострова проведет встречу с главой республики Сергеем Аксеновым и представителями парламента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение правительства региона.

По имеющимся данным, встреча чешской делегации с главой Крыма запланирована на 31 июля. Также представители Чехии пообщаются с крымскими парламентариями.

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«Состоится встреча главы республики Крым Сергея Аксенова с делегацией Чешской республики во главе с депутатом Европарламента Ягомиром Когличеком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация политиков и общественных деятелей из Чехии находится в Крыму уже несколько дней. Посольство Украины в Чехии выразило протест из-за данного визита.

Ранее сообщалось, что делегация политиков и бизнесменов из Германии посетила Крымский полуостров.