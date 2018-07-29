Президент Хорватии заявила, что пригласила Путина в Загреб

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что пригласила российского лидера Владимира Путина посетить с государственным визитом Загреб, передает РИА «Новости».

По ее мнению, вопросов в двусторонней повестке достаточно.

«Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве. Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него», — сказала она.

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Отвечая на вопрос о том, когда такой визит может состояться, президент отметила: «Это зависит от расписаний нас обоих, но как я сказала президенту Путину — как только ему будет это удобно».

По ее словам, в Хорватии очень ждут Путина.

Она добавила, что переговоры могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону Юго-Восточной Европы.