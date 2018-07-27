Путин: надо договариваться с США по СНВ

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил о необходимости договариваться с США по договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ), передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин отметил, что в сдерживании гонки вооружений заинтересован весь мир.

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По словам Путина, в ходе саммита в Хльсинки обсуждалось, что в 2021 году заканчивается действие договора СНВ-3.

«Ну что, мы будем его продлевать или не будем? В этом заинтересованы Соединенные Штаты и Россия? В этом весь мир заинтересован — в сдерживании гонки вооружений. Если сегодня не начать переговоры, то в 2021 году договор СНВ-3 прекратит свое существование, потому что нам не удастся разрешить некоторые вопросы, которые возникли в ходе его применения», — сказал президент России.

Ранее Путин назвал условие продления договора СНВ.