WP: Трамп расстроился медленным прогрессом по КНДР

Президент США Дональд Трамп рассчитывал, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном приведет к более быстрому прогрессу по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Отсутствие немедленного прогресса, хоть и было предсказано многими аналитиками, расстроило президента, который наедине сердится на своих помощников, но публично приветствует успех переговоров», — пишет газета.

Реклама

По данным издания, сразу после встречи Трампа и Ким Чен Ынв из Северной Кореи последовало «жесткое сопротивление». Неназванные дипломаты заявили газете, что власти КНДР отменили последующие переговоры после саммита лидеров стран, потребовали больше денег и не стали поддерживать базовые коммуникации. При этом, добавили в The Washington Post, отношения Южной и Северной Корей продолжают улучшаться.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР.