Меркель порадовалась возможности новой встречи Путина и Трампа

Немецкий канцлер Ангела Меркель приветствовала идею о следующей встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

По словам Меркель, она не считает нормой, что с 2005 года ни один российский лидер не посетил США.

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«Я рада каждой встрече [Путина и Трампа]», — сказала Меркель.

Она добавила, что диалог между лидерами России и США всегда приветствуется.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп приглашает президента России Владимира Путина посетить США осенью.