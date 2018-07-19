Путин обсудил с Совбезом встречу с Трампом
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами российского Совета Безопасности встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, участники совещания обсудили итоги международных контактов главы российского государства, в частности встречу с Трампом в Хельсинки.
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Как отмечается, в ходе встречи Путин также обсудил с членами Совбеза отдельные вопросы внутрироссийской повестки дня.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Путин и Трамп в ходе встречи в Хельсинки достигли важных устных договоренностей.
По его словам, между лидерами России и США состоялась «очень насыщенная и серьезная беседа».