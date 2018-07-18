Трамп: США не являются «мишенью для России»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не являются «мишенью» для России. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Трамп ответил отрицательно на вопрос о том, являются ли США «мишенью для России».

Как отмечается, слова президента США расходятся с заявлениями американской разведки, которая утверждает, что Россия якобы вмешивается в выборы США.

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Ранее сообщалось, что Трамп пообещал «большие последствия» по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, несмотря на большое количество критики в его адрес, многие люди одобрили его совместную пресс-конференцию с Путиным.

Встреча президентов России и США прошла 16 июля в столице Финляндии, Хельсинки.