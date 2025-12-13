На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Польши отменил традицию празднования Хануки в своем дворце

Rzeczpospolita: президент Навроцкий отменил празднования Хануки в своем дворце
FamVeld/Shutterstock/FOTODOM

Президент Польши Кароль Навроцкий прекратил многолетнюю традицию проведения празднования Хануки в президентском дворце. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

«Новый президент Кароль Навроцкий отходит от давней традиции празднования еврейского праздника Ханука», — говорится в публикации.

Rzeczpospolita отмечает, что еврейская община Польши не получала никаких приглашений из президентского дворца.

Издание предполагает, что решение Навроцкого может быть связано со стремлением завоевать поддержку избирателей с праворадикальными убеждениями, учитывая сохраняющуюся напряженность после инцидента в сейме в 2023 году, когда евродепутат Гжегож Браун потушил ханукальные свечи огнетушителем. Браун был лишен депутатской неприкосновенности и будет привлечен к ответственности за свой поступок.

Ханука начинается с заходом солнца в воскресенье. Около 20 лет назад президент Лех Качиньский заложил основу для этой традиции, отмечая праздник в президентской резиденции. Преемники Качиньского, Бронислав Коморовский и Анджей Дуда, также продолжали эту практику, приглашая на церемонии главного раввина Польши Михаэля Шудриха.

Ханука — один из самых светлых и радостных еврейских праздников. Его название происходит от слова «хануккат», что в переводе означает «освящение», рассказала «Газете.Ru» культуролог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК Надежда Александрова.

Ранее сообщалось, что чат-бот Grok Илона Маска готов уничтожить всех евреев ради спасения своего создателя.

