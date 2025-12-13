В МИД заявили, что политика ЕС в отношении России лишена здравой логики

Политика Европейского союза (ЕС) в отношении России давно лишена какой-либо здравой логики и напоминает театр абсурда. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

У дипломата спросили, как Москва оценивает заморозку российских активов в ЕС.

«Курс на нанесение ущерба нашей стране любой ценой уже привел к весьма плачевной экономической ситуации в самом ЕС: практически нулевой рост экономики, стремительно увеличивающиеся госдолг и бюджетный дефицит, падение производства и деиндустриализация на фоне зашкаливающих расходов на энергетику», — отметила Захарова.

По ее словам, Европейскому союзу стоило бы «угомониться и одуматься», но пока об этом речи не идет. Дипломат подчеркнула, что руководство регионального содружества продолжает предаваться русофобии и пытаться ущемить интересы РФ на любых направлениях и площадках.

Захарова обратила внимание, что Европейская комиссия в представленных предложениях по использованию замороженных российских активов ссылается на положения нормативно-правовой базы ЕС, которые предусматривают возможность принятия чрезвычайных мер в случае ухудшения экономической ситуации в союзе. Как сказала представитель МИД, таким образом Брюссель сам вывел себя на «чистую воду» и подтвердил, что финансирование Украины становится для него неподъемной ношей.

Ранее ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России.