На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили, что политика ЕС в отношении России лишена здравой логики

Захарова: политика ЕС в отношении России напоминает театр абсурда
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Политика Европейского союза (ЕС) в отношении России давно лишена какой-либо здравой логики и напоминает театр абсурда. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

У дипломата спросили, как Москва оценивает заморозку российских активов в ЕС.

«Курс на нанесение ущерба нашей стране любой ценой уже привел к весьма плачевной экономической ситуации в самом ЕС: практически нулевой рост экономики, стремительно увеличивающиеся госдолг и бюджетный дефицит, падение производства и деиндустриализация на фоне зашкаливающих расходов на энергетику», — отметила Захарова.

По ее словам, Европейскому союзу стоило бы «угомониться и одуматься», но пока об этом речи не идет. Дипломат подчеркнула, что руководство регионального содружества продолжает предаваться русофобии и пытаться ущемить интересы РФ на любых направлениях и площадках.

Захарова обратила внимание, что Европейская комиссия в представленных предложениях по использованию замороженных российских активов ссылается на положения нормативно-правовой базы ЕС, которые предусматривают возможность принятия чрезвычайных мер в случае ухудшения экономической ситуации в союзе. Как сказала представитель МИД, таким образом Брюссель сам вывел себя на «чистую воду» и подтвердил, что финансирование Украины становится для него неподъемной ношей.

Ранее ЕС утвердил бессрочную блокировку активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами