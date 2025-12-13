На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Пензой локомотивы с 23 цистернами сошли с рельсов, разлился мазут

Под Пензой после схода локомотивов с рельсов мазут разлился на 750 кв. метрах
true
true
true
close
МЧС Краснодарского края

При сходе с рельсов в Пензенской области двух локомотивов разлился мазут. Об этом сообщает в Telegram-канале РЖД.

В посте уточняется, что локомотивы везли 23 цистерны с мазутом. После схода поездов с рельсов движение на станции Чаис приостановили. На место утечки мазута прибыли экологи. Им удалось локализовать распространение нефтепродукта на прилегающем к насыпи участке.

«Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров», — заявили в РЖД.

Там добавили, что из-за случившегося задерживаются шесть пассажирских поездов. Их направили в обход через станции Сызрань и Пенза.

Днем 13 декабря грузовой поезд и локомотив столкнулись на ж/д станции Чаис в Пензенской области. В результате инцидента никто не пострадал, но ж/д составы получили технические повреждения. Инцидент привел к сходу вагонов грузового поезда с рельсов. Для устранения последствий задействовали восстановительные составы.

Ранее в Черном море заметили птиц с химическими ожогами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами