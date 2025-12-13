Под Пензой локомотивы с 23 цистернами сошли с рельсов, разлился мазут

Под Пензой после схода локомотивов с рельсов мазут разлился на 750 кв. метрах

При сходе с рельсов в Пензенской области двух локомотивов разлился мазут. Об этом сообщает в Telegram-канале РЖД.

В посте уточняется, что локомотивы везли 23 цистерны с мазутом. После схода поездов с рельсов движение на станции Чаис приостановили. На место утечки мазута прибыли экологи. Им удалось локализовать распространение нефтепродукта на прилегающем к насыпи участке.

«Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров», — заявили в РЖД.

Там добавили, что из-за случившегося задерживаются шесть пассажирских поездов. Их направили в обход через станции Сызрань и Пенза.

Днем 13 декабря грузовой поезд и локомотив столкнулись на ж/д станции Чаис в Пензенской области. В результате инцидента никто не пострадал, но ж/д составы получили технические повреждения. Инцидент привел к сходу вагонов грузового поезда с рельсов. Для устранения последствий задействовали восстановительные составы.

