Лукашенко освободил оппозиционерку Марию Колесникову

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, в том числе оппозиционерку Марию Колесникову. Об этом сообщает Telegram-канал, который ведут сотрудники штаба и соратники Виктора Бабарико — экс-кандидата в президенты республики.

Как уточняется, после освобождения женщина поговорила по телефону с сестрой Татьяной Хомич. Сейчас Колесникова уже покинула территорию республики.

Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» отмечает, что решение о помиловании Лукашенко принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении Белоруссии.

В посте говорится, что в число помилованных вошли те, кого осудили за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

«Данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей», — подчеркивается в публикации.

Профессиональная флейтистка и дирижер Мария Колесникова, работавшая во время выборов 2020 года в штабе кандидата в президенты Виктора Бабарико, получила 11 лишения свободы за заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и управление таким формированием» и публичные призывы к захвату государственной власти.

Арест, обвинение и приговор Колесниковой вызвали широкую международную реакцию. Правозащитные организации западных стран называли дело сфабрикованным, а приговор — политически мотивированным и фактически личной местью Лукашенко. Еще во время следствия Колесникова стала лауреатом нескольких международных премий, в том числе премии имени Сахарова «За свободу мысли» в области прав человека, учрежденную Европарламентом.

