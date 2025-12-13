На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военных Сирии и США атаковали в районе Пальмиры

Syria TV: в районе Пальмиры напали на американских и сирийских военных
Hussein Malla/AP

Совместные силы Сирии и США атакованы в районе Пальмиры. Об этом сообщает сирийский телеканал Syria TV.

«В результате стрельбы в городе Пальмира есть раненые среди американских и сирийских военных. После нападения в Пальмире американские вертолеты вмешались для эвакуации раненых и их доставки на базу Эт-Танф», — говорится в сообщении.

В декабре замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что российские военные базы в Сирии продолжают функционировать, выполняя стабилизирующую функцию в регионе.

15 октября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и временного президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Это был первый очный контакт лидеров двух стран после смены власти в Сирии.

После этого МИД Сирии сообщил, что республика ведет с Россией переговоры о военных базах и судьбе бывшего сирийского президента Башара Асада. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al-Ikhbaria рассказал, что Сирия ведет переговоры с Россией по пересмотру действующих соглашений о двустороннем сотрудничестве.

Ранее министр обороны Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске.

