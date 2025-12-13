В Белоруссии под помилование попали 156 иностранцев

За время реализации договоренностей с США в Белоруссии помилованы 156 осужденных в стране иностранцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. <...> Всего за последнее время, с учетом решений, принятых Президентом Беларуси в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек», — говорится в сообщении.

Также в сообщении указано, что решение о помиловании принято белорусским лидером Александром Лукашенко в рамках договоренностей с американским коллегой Дональдом Трампом и «по его просьбе», в связи с отменой санкций против калийной отрасли Белоруссии, введенных администрацией предыдущего Президента США Джо Байдена, а также в русле переговорного процесса по отмене других санкций против Белоруссии.

Накануне в Минске начались переговоры между Александром Лукашенко и спецпосланника президента США Джона Коула. Переговоры продолжились и на следующий день.

Ранее Лукашенко заявил, что ему нравятся действия Трампа в последнее время.