Российский лыжник прошел олимпийскую квалификацию, уложившись в норматив на этапе Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев уложился в квалификационный норматив для подтверждения олимпийской квоты.

Коростелев на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе в спринте показал результат 2.28,15, заняв в квалификации 52-е место. Спортсмену не удалось попасть в топ-30, чтобы пробиться в четвертьфинал соревнований. Он проиграл лидеру 8,32 секунды.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Коростелев попросил не спрашивать его о политике.