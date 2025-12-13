Арабские инвесторы заинтересованы в покупке клуба РПЛ

Инвестиционный фонд No Limit Sport, являющийся частью группы компаний Belhasa Group, изучает один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) для приобретения инвесторами из ОАЭ, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

В обязанности фонда входят консультации бизнесменов, которые хотят вложиться в тот или иной клуб. Одним из президентов фонда стал бывший генеральный директор футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

