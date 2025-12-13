Дональд и Мелания Трамп направили личное послание Лукашенко

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его супруга Мелания направили личное послание Александру Лукашенко, которое было доставлено в Минск специальным посланником США по Белоруссии Джоном Коулом. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Первый информационный».

«Могу рассказать то, что еще не звучало, такой небольшой, человеческий, интересный момент о том, что через специального посланника США по Беларуси Джона Коула нашему президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп», — подчеркнула пресс-секретарь.

13 декабря Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных, среди которых были граждане разных государств, включая белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову.

В конце октября Лукашенко выразил готовность Белоруссии к диалогу с Евросоюзом и Соединенными Штатами по вопросам достижения договоренностей в рамках глобальных сделок. Он подчеркнул, что Минск открыт для обсуждения подхода «все на все», который продвигал американский президент Дональд Трамп, как с США, так и с европейскими странами, наравне с любым другим государством.

