В Индии арестован организатор мероприятия с участием Месси

Организатор мероприятия с участием футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси, которое прошло на стадионе «Солт-Лейк» в индийской Калькутте, был задержан из-за после того, как фанаты футболиста устроили погром на мероприятии, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на ANI.

«Я искренне приношу извинения Лионелю Месси, а также всем любителям спорта и его болельщикам за этот досадный инцидент», — написала в своих соцсетях министр Западной Бенгалии Мамата Банердж.

12 декабря Месси прилетел в Индию на церемонию в честь открытия 20-метровой статуи, посвященной ему. Мероприятие прошло на стадионе «Солт-Лейк», Месси следил за открытием статуи по видеосвязи, после чего в сопровождении охраны и полиции прогулялся по полю стадиона, помахав трибунам, и спустя 20 минут покинул арену.

Фанаты были недовольны такой организацией и начали громить стадион, забрасывать поле бутылками.

Ранее Месси поделился эмоциями от открытия своей 21-метровой статуи.