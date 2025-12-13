«Пахнет жареным»: Влад Соколовский о преследующих его семью сталкерах

Певец Влад Соколовский раскрыл новые детали о преследующих его семью сталкерах. Артиста цитирует «СтарХит».

По словам Соколовского, фанаты давно начали проявлять к его семье неприемлемое внимание, но в какой-то момент, говорит он, ситуация «породила демонов». Однако после инициированной правоохранителями проверки угрозы прекратились.

«Видимо, они поняли что пахнет жареным и пока притихли, кто-то сменил адрес. В любом случае всех найдут, этим уже занимается напрямую Следственный комитет», — говорит он.

Несмотря на то, что преследователи притихли, пока Соколовский и его жена Ангелина не могут жить спокойно — докучавшие им люди пока не найдены. Несмотря на то, что вся охрана дома знает, что может грозить паре и их ребенку, Соколовскому не нравится «ходить по городу и оборачиваться».

Недавно музыкант рассказал, что ему и его жене Ангелине стали поступать угрозы о возможном похищении их ребенка. Супруги заявили, что уже более трех лет получают жуткие сообщения в соцсетях и мессенджерах от двух женщин. Артисты публично попросили обратить внимание на их проблему председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Сын пары родился в феврале 2022 года. Соколовская несколько лет назад признавалась поклонникам, что страдает от сталкинга. Певица не вдавалась в подробности, но говорила, как ей становится не по себе после страшных слов от незнакомого человека. Артистка надеялась, что это временное явление и скоро все прекратится. Позже исполнительница практически перестала делиться моментами из семейной жизни и не показывала фото с ребенком.

У Соколовского также есть дочь от певицы Риты Дакоты. Супруги развелись в 2018 году, однако артистка не препятствует встречам бывшего мужа с ребенком. Девочка проводит по несколько недель с семьей отца, а потом улетает к матери за границу.

