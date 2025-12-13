Тренер сборной России рассказал, при каких условиях Непряева сможет поехать на Олимпиаду

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, при выполнении каких условий лыжница Дарья Непряева примет участие в Олимпиаде, призвав не опережать события, передает «Чемпионат».

«Давайте не опережать события. У Дарьи были квалификационные очки, по которым она в принципе проходила. Теперь будет комиссия по допуску. Комиссия МОК должна определить участие спортсмена, а её ещё не было», — сказал Бородавко.

Непряева приняла участие в спринте на этапе Кубка мира в Давосе. Она не смогла попасть в четвертьфинал соревнований, заняв 39-е место. Россиянка финишировала с результатом 2.48,26, выполнив квалификационный олимпийский норматив.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее чемпиону России отказали в нейтральном статусе.