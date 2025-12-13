На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо заявил о подготовке иска против запрета на газ из России

Премьер Словакии Фицо: готовится иск к ЕК, чтобы оспорить запрет на газ из России
Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подготовке иска к Европейской комиссии с целью оспорить введенный запрет на импорт российского газа. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы намерены обратиться в суд с иском против Европейской комиссии. Несмотря на наше голосование против, у нас не было возможности наложить вето, и это решение было принято квалифицированным большинством. Мы достигли соглашения с Венгрией, и сейчас готовится квалифицированный иск. Мы оспорим это решение в судебном порядке», — пояснил премьер-министр.

В декабре министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/12/10/27380533.shtml о намерении Венгрии совместно со Словакией подать иск в суд Евросоюза с целью отмены или временной приостановки действия плана RePowerEU, касающегося запрета импорта энергоресурсов из России на время судебного разбирательства. При этом Сийярто выразил сомнения в беспристрастности суда.

Ранее сообщалось, что Болгария планирует прекратить транзит газа из России в Венгрию и Словакию

