На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова сообщила, что ответ на заморозку ЕС активов России не заставит себя ждать

Захарова: ответ РФ на заморозку ЕС российских активов не заставит себя ждать
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Ответные действия Москвы на блокировку Европейским союзом (ЕС) российских активов не заставят себя ждать. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС. Наши ответные действия не заставят себя ждать», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что развернутое заявление на этот счет накануне опубликовал Центробанк. Конкретные шаги уже реализуются. В тот же день регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков.

Представитель МИД подчеркнула, что распоряжение российскими суверенными активами без согласия РФ представляет собой абсолютно противоправный акт, который грубо нарушает нормы международного права.

До этого Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России, пока Москва не выплатит репарации Киеву. Бельгия, которая традиционно выступала против конфискации замороженных средств, поддержала это решение. Руководство ЕС намерено добиться согласия об их экспроприации на саммите 18–19 декабря. В Кремле действия блока назвали «грандиозным жульничеством». В Госдуме считают, что ЕС перешел рубикон, за которым последует шквал ответных мер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии увязали заморозку активов России с упадком Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами