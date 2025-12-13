Захарова сообщила, что ответ на заморозку ЕС активов России не заставит себя ждать

Захарова: ответ РФ на заморозку ЕС российских активов не заставит себя ждать

Ответные действия Москвы на блокировку Европейским союзом (ЕС) российских активов не заставят себя ждать. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС. Наши ответные действия не заставят себя ждать», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что развернутое заявление на этот счет накануне опубликовал Центробанк. Конкретные шаги уже реализуются. В тот же день регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков.

Представитель МИД подчеркнула, что распоряжение российскими суверенными активами без согласия РФ представляет собой абсолютно противоправный акт, который грубо нарушает нормы международного права.

До этого Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России, пока Москва не выплатит репарации Киеву. Бельгия, которая традиционно выступала против конфискации замороженных средств, поддержала это решение. Руководство ЕС намерено добиться согласия об их экспроприации на саммите 18–19 декабря. В Кремле действия блока назвали «грандиозным жульничеством». В Госдуме считают, что ЕС перешел рубикон, за которым последует шквал ответных мер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии увязали заморозку активов России с упадком Евросоюза.