Над тремя регионами России, Азовским и Черным морями отразили атаку БПЛА

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за пять часов уничтожили над тремя регионами страны, Азовским и Черным морями восемь беспилотников ВСУ. Об этом Минобороны РФ сообщает в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 12:00 до 17:00. Над акваторией Черного моря нейтрализовали три БПЛА, два — в Белгородской области и по одному — в Брянской и Курской областях, а также над акваторией Азовского моря.

Прошлой ночью в результате налета беспилотников на Саратов не выжили два человека, были повреждены жилой дом, детский сад и поликлиника. Очевидцы заявили о мощных взрывах над Саратовом и Энгельсом, через систему оповещения горожан призвали отключить свет и газ и уйти вглубь домов и квартир. По неподтвержденным данным, ряд ударов пришелся на территорию Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 дронов над областью.

Ранее Одесса подверглась мощнейшему с начала СВО удару.