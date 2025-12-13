На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг

Helsingin Sanomat: на Грету Тунберг завели уголовное дело в Финляндии
true
true
true
close
Pavel Golovkin/AP

Полиция Финляндии возбудила уголовное дело против шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat (HS).

Утверждается, что Тунберг проходит по статье о противодействии стражам порядка.

«По данным HS, Тунберг подозревается в совершении правонарушения 25 июня 2024 года, когда она участвовала в демонстрации Extinction Rebellion в центре Хельсинки», — говорится в материале.

В конце ноября сообщалось, что прокуратура Венеции открыла расследование в отношении шведской экологической активистки Греты Тунберг и 36 ее соратников из климатического движения Extinction Rebellion, проведших акцию на Гранд-канале. По данным правоохранительных органов, активисты вылили в канал с борта городского водного трамвая безопасный ярко-зеленый краситель.

Инцидент произошел 22 ноября. Губернатор области Венето Лука Дзайя осудил случившееся, заявив, что акция является «еще одной нападкой на культурное наследие» города. Он отметил, что подобные действия не способствуют защите окружающей среды, а вредят ей и наносят ущерб Венеции, вынуждая проводить работы по очистке.

Ранее во Франции экоактивисты облили супом картину Клода Моне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами