Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла подробности о его встречах с Коулом

Эйсмонт: Лукашенко и Коул обсуждали крупные геополитические вопросы
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и специальный посланник США Джон Коул в ходе встреч в Минске обсуждали очень крупные геополитические вопросы. Об этом в интервью для телеканала «Первый информационный» рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Обсуждались, естественно, как очень крупные геополитические вопросы, так и вполне конкретные двусторонние, практические», — отметила она.

12 декабря Лукашенко принял в Минске американскую делегацию, которую возглавлял Коул. Президент Белоруссии заявил, что в мире появилось много новых проблем, которые необходимо обсудить. Этот визит спецпосланника США в белорусскую столицу стал вторым за последние три месяца.

После завершения двухдневных переговоров Коул провел пресс-конференцию, во время которой сообщил, что Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По его словам, определенную роль в процессе решения украинского вопроса играют добрые отношения между белорусским лидером и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко положительно оценил действия Трампа.

