«Лежу в нейрохирургии: избитый тренер гандбольного клуба рассказал о своем состоянии

Пострадавший во время дорожного конфликта в Астрахани тренер гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин находится в больнице. Об этом он заявил РИА Новости.

«Состояние более-менее, лежу в нейрохирургии, на данный момент меня привезли для дачи показаний, возбуждают уголовное дело», - рассказал Заикин.

Об инциденте, который произошел вечером 12 декабря, стало известно на следующий день.

Водитель автомобиля BMW начал опасные маневры на дороге — подрезал машину, в которой находился Заикин. После этого на светофоре, водитель BMW выскочил из своего авто и попытался сломать дверь машины Заикина. Кроме того, он оскорблял Георгия, обещал расправиться с семьей и плюнул в лицо через приоткрытое окно. Заикин вышел из машины, после чего он был избит и потерял сознание.

До этого в Санкт-Петербурге девушка разбила стекло легкового автомобиля ногой.

На опубликованных в сети кадрах видно, как петербурженка запрыгивает на автомобиль и босой ногой разбивает стекло машины, после чего наносит удары рукой.

Инцидент произошел на Петергофском шоссе. При этом, когда девушка разбивала стекло, в автомобиле находилась семья с ребенком.

Ранее саратовцы ногами избили мужчину на проезжей части.